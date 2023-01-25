İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü denetimler yaptı.

Terkos Gölü ve yol güzergahında yapılan kontrollerde, sahipsiz bin 300 metre uzatma misina ağ ele geçirildi.

Denetimlerde yasadışı olarak avlanılan su ürünlerinden, yaklaşık olarak 1 ton 100 kilogram balığa el konuldu.

Ele geçirilen su ürünleri sosyal yardım kurumlarına bağışlandı.

Kaçak avlanan 9 kişiye ise 36 bin 425 lira idari para cezası uygulandı.