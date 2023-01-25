Beyoğlu'nda Kuloğlu Mahallesi Ağa Hamamı Sokağı'ndaki 4 katlı binanın en üst katındaki dairede, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangında, evde bulunan bir kedi öldü.