Haber Giriş: 25 Ocak 2023 Çarşamba 01:51Son Güncelleme: Kaynak: AA
Beyoğlu'nda binada çıkan yangın söndürüldü
[Fotograf: AA]
İstanbul Beyoğlu'nda ahşap binada çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Beyoğlu'nda Kuloğlu Mahallesi Ağa Hamamı Sokağı'ndaki 4 katlı binanın en üst katındaki dairede, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangında, evde bulunan bir kedi öldü.
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