Haber Giriş: 25 Ocak 2023 Çarşamba 00:32Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kuşadası açıklarında 59 düzensiz göçmen kurtarıldı
[Fotograf: AA]
Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 59 düzensiz göçmen kurtarıldı.
Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Kuşadası açıklarında lastik bot ve can salı içerisinde bir grup düzensiz göçmenin bulunduğu bilgisi üzerine bölgeye sahil güvenlik botu ile gemi sevk edildi.
Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 59 düzensiz göçmeni kurtardı.
Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
Etiketler: Aydın Düzensiz Göçmenler
Son Haberler
- 00:48
- 00:35
- 00:34
- 00:24
- 00:13
Sıradaki Haber
Avlanma cezası 250 bin lira olan yaban keçisi öldürüldü
Yükleniyor lütfen bekleyiniz