Haber Giriş: 25 Ocak 2023 Çarşamba 00:21Son Güncelleme: Kaynak: AA
Şanlıurfa'da otomobil devrildi: 3 yaralı
[Fotograf: AA]
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı.
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde Cebrail Ö. idaresindeki otomobil, Siverek-Adıyaman kara yolunun 20'nci kilometresinde şarampole devrildi.
Kazada sürücü ile araçtaki Musa N. ve Tamer G. yaralandı.
Yaralılar, kaza yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Etiketler: Şanlıurfa Trafik Kazası
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