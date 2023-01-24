Haber Giriş: 24 Ocak 2023 Salı 22:08Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Çöp evde bulunan çocuk iyileşiyor: 6 ayda 13 kilo aldı
[Fotograf: AA]
Bursa'da çöp evde bulunan çocuktan güzel haber geldi. 9 yaşındaki çocuk, Akdeniz Üniversitesi'ndeki tedavisinin ardından sevgi evinde kalmaya başlamıştı. Okula başlayan çocuğun sağlığına kavuştuğu hatta bu süreçte 13 kilo aldığı gözlendi.
Kötü günler geride kaldı... Çöp evde bulunmuştu, artık devlet korumasında sevgiyle büyüyor.
Geçen yıl Temmuz ayında Bursa'da çöp evde bulunan 9 yaşındaki çocuk, bir süre tedavi için Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde tedavi görmüştü.
Çocuk koruma altında
Ardından Antalya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne bağlı Antalya Çocuk Evleri'nde koruma altına alındı.
Okula başladı, 6 ay içinde de 13 kilo aldı.
Kısa sürede sağlığına kavuşan çocuğun sevgi evinde misafirleri vardı.
[Fotoğraf: İHA]
Zor günlerinde onunla yakından ilgilenen Akdeniz Üniversitesi Rektörü Özlenen Özkan, çocuğu ziyaret etti.
Onunla sohbet edip satranç oynadı.
Etiketler: Bursa
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