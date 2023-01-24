Haber Giriş: 24 Ocak 2023 Salı 21:55Son Güncelleme: Kaynak: AA
Türk kara sularına itilen 114 düzensiz göçmen kurtarıldı
[Fotograf: AA]
İzmir'in Çeşme, Dikili ve Urla ilçelerinde Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 114 düzensiz göçmen kurtarıldı.
Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Çeşme ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik gemisi yönlendirildi.
Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 50 düzensiz göçmeni kurtardı.
Dikili ve Urla ilçesi açıklarında da yine Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen can salı ile lastik bottaki 64 düzensiz göçmen kurtarıldı.
Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
Etiketler: Düzensiz Göçmenler İzmir
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