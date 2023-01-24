Sarıkemer Mahallesi yakınlarında meydana gelen kazada, Söke'den Didim istikametine giden Serkan Hızlı idaresindeki tır, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle bariyerleri aşıp karşı şeride geçerek, Beste Ceylaner yönetimindeki cip ve Sonat Zengin idaresindeki hafif ticari araca çarptı.

Diğer araç sürücülerinin ihbarıyla kaza yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin cip içerisinden çıkardığı Mustafa Terzioğlu'nun sağlık ekiplerince yapılan kontrollerinde hayatını kaybettiği belirlenirken, sürücü Beste Ceylaner ve cipte yolcu konumunda bulunan Furkan E. ise yaralı olarak Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hafif ticari araç sürücüsü Sonat Zengin ise kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. Terzioğlu'nun cansız bedeni olay yeri incelemesinin ardından Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Tır sürücüsü Serkan Hızlı, ifadesi alınmak üzere jandarma merkezine götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.