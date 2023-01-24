Haber Giriş: 24 Ocak 2023 Salı 23:09Son Güncelleme: Kaynak: AA
Fotoğraf çekmek için çıktığı kayalıklardan düşen kadın öldü
[Fotograf: AA]
Yalova'nın Altınova ilçesinde fotoğraf çekmek için çıktığı kayalıklardan düşen kadın, hayatını kaybetti.
Ayazma Mahallesi'nde, 33 yaşındaki Semiha Sözer fotoğraf çekmek için kayalıklara çıktı.
Kayalıkların üzerinde dengesini kaybeden Sözer, 15 metre yüksekten yere düştü.
Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.
[Fotoğraf: İHA]
Sağlık personeli Sözer'in olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.
Ekipleri tarafından bulunduğu yerden çıkarılan kadının cansız bedeni, Yalova Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Etiketler: Yalova
Son Haberler
- 00:48
- 00:34
- 00:35
- 00:34
- 00:24
Sıradaki Haber
Çöp evde bulunan çocuk iyileşiyor: 6 ayda 13 kilo aldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz