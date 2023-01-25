Bursa’nın Orhangazi ilçesinde bir apartmanın ikinci katındaki dairede ikamet eden Burcu A. evde gaz kokusu hissedince dışarı çıktı.

Bundan kısa bir süre sonra gaz sıkışmasından olduğu tahmin edilen bir patlama meydana geldi. Patlamanın ardından evde yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekipler, kısa sürede kontrol altına aldıkları yangını söndürdü.

Ev sahibi Burcu A. ise olay sonrası büyük bir korku yaşadı. Gözyaşlarına hakim olamayan genç kadın evden çıktıktan kısa bir süre sonra patlama sesi duyduğunu belirtti.

Patlama ve yangın sonrası ev kullanılmaz hale gelirken olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

Polis ekiplerinin olayla ilgili araştırması sürüyor.