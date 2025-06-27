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Türkiye
AA 27.06.2025 11:00

Yargıtay'da 165 binden fazla dosyada karar verildi

Yargıtay'da, bu yıl karara bağlanan dosya sayısı 165 bin 390 oldu.

Yargıtay'da 165 binden fazla dosyada karar verildi

Yargıtay Başkanlar Kurulunun, dairelerin iş bölümü ile iş yüküne ilişkin dün yapılan toplantısına ilişkin karar, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Yargıtay ceza dairelerince 2025 yılı içerisinde verilen karar sayısı 98 bin 587, hukuk dairelerince verilen karar sayısı 66 bin 180 olarak kayıtlara geçti.

Söz konusu dönemde ceza daireleri arasında en fazla karar, 17 bin 659 ile terör ve Anayasal suçlara ilişkin dosyaların temyiz incelemesini yapmakla görevli 3. Ceza Dairesi tarafından verildi.

Hukuk daireleri arasında ise en fazla karar, 10 bin 278 ile iş ve sosyal güvenlik hukukuna ilişkin dosyalara bakan 10. Hukuk Dairesince sonuçlandırıldı.

Aynı dönemde Yargıtay Ceza Genel Kurulu 258, Yargıtay Hukuk Genel Kurulu ise 365 dosyayı karara bağladı.

Böylece, Yargıtay'da 2025'te sonuçlandırılan dosya sayısı 165 bin 390 oldu.

Ayrıca, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca 2025'te 66 bin 893 tebliğname hazırlanarak, karar verilmek üzere ilgili dairelere gönderildi. Başsavcılığın derdest dosya sayısı ise 30 bin 223 olarak kayıtlara geçti.

Yargıtay'da 12 ceza, 12 de hukuk dairesi, farklı ihtisas alanlarında adli yargı mahkemelerinde görülen davalara ilişkin dosyaların temyiz incelemesini gerçekleştiriyor. Dairelerce verilen kararlara yönelik itirazlar ise Yargıtay Ceza Genel Kurulu ile Yargıtay Hukuk Genel Kurulunca sonuçlandırılıyor.

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