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Türkiye
İHA 27.06.2025 09:38

Ehliyetsiz sürücünün kullandığı kamyon iş yerlerine daldı

Hatay'ın Defne ilçesinde 16 yaşındaki ehliyetsiz sürücünün kullandığı kamyon, kontrolden çıkarak önce konteyner satışı yapılan bir iş yerine ardından bir fırına çarptı.

Alınan bilgiye göre, Subaşı Mahallesi'nde M.S.A. (16) idaresindeki kamyon, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce konteyner satışının yapıldığı bir iş yerine, ardından da bir fırının tentesine çarparak durabildi. Kaza anı ve çalışanların panik halleri, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca anbean kaydedildi.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada hafif yaralanan sürücü M.S.A'ya sağlık ekipleri müdahale etti.

Polis ekiplerinin yaptığı incelemenin ardından ehliyetsiz araç kullandığı tespit edilen sürücü M.S.A. ile araç sahibine ilgili kanun maddeleri uyarınca toplam 98 bin 703 lira idari para cezası kesildi.

"Kısacası ölümden kurtulduk"

Kazadan saniyelerle kurtulan fırın çalışanı Memiş Akçakaya, gazetecilere yaptığı açıklamada, olay anında büyük bir korku yaşadığını belirtti.

Fırında çalıştığı sırada bir lastik kayma sesi duyduğunu ifade eden Akçakaya, şunları kaydetti:

"Biz içeride fırında çalışıyorduk. Ben hamur aldım açıyordum. Birkaç hamuru açtıktan sonra bir tekerin kayma sesini duydum ve oraya doğru baktım. Arkamı bir döndüğümde kamyon üstüme geliyordu. Ben can havliyle içeriye koştum. Sonra camlar patladı. Dışarı çıktığımızda her yer toz duman içerisindeydi. Ben karşıda duran mezeciye bakmaya gittim. Orada 2 kadın çalışıyordu. Kısacası ölümden kurtulduk. O an kalbim duracak gibi oldu. Ellerim titredi. Kalbim o an çok hızlı attı."

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