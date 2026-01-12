Viyana'da Türk Dünyası'nın kültürel mirası ve küresel etkileşimi öne çıkacak

Viyana’daki Türk Haftası programında, Türk Dünyası’nın kültürel mirası ve küresel etkileşimi öne çıkarılacak.

Program, Birleşmiş Milletler Viyana Ofisinde gerçekleştirilecek olan “İpek Yolu’nda Türk Dünyası” adlı fotoğraf sergisinin Açılış Töreni ile resmen başlayacak. Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) ve Türk Akademisi iş birliğiyle düzenlenen sergi, Türk Dünyası’nın ortak tarihî ve kültürel mirasını ve küresel bağlantısallıktaki köklü rolünü yansıtacak.

Türk Haftası’nın önemli etkinliklerinden biri de “İpek Yolu’ndan Orta Koridor’a: Ulaştırma ve Ticaretin Kolaylaştırılması Yoluyla Bağlantısallığın Teşviki” başlıklı üst düzey Yuvarlak Masa Toplantısı olacak.

Toplantı; ulaştırma, ticaretin kolaylaştırılması ve Doğu-Batı bağlantısallığının stratejik önemi konularına odaklanarak, üst düzey yetkilileri, uzmanları ve uluslararası kuruluş temsilcilerini bir araya getirecek.

Diaspora Kapasite Geliştirme Eğitim Programı düzenlenecek

Bu önemli etkinliklerin yanı sıra, Türk Haftası kapsamında Avrupa genelinden Türk diasporası kurum ve kuruluşlarının temsilcilerini bir araya getiren Diaspora Kapasite Geliştirme Eğitim Programı da düzenlenecek.

Program, koordinasyonun, kurumsal kapasitenin ve halklar arası bağların güçlendirilmesini amaçlıyor. Etkinlikler kapsamında, Türk Dünyası’nın kültürel zenginliğini ve sanatsal çeşitliliğini yansıtan seçkin Türk sanatçılarının sahne alacağı bir gala konseri de yer alacak.

Türk Haftası süresince, TDT Genel Sekreteri Kubanıçbek Ömüraliyev'in, Viyana merkezli uluslararası kuruluşların üst düzey yetkilileri ve muhataplarıyla bir dizi üst düzey ikili görüşme gerçekleştirmesi de öngörülüyor. Bu görüşmelerin, TDT’nin uluslararası kurumlarla olan diyalog ve iş birliğini daha da güçlendirmesi bekleniyor.

TDT'den yapılan açıklamaya göre, Viyana’da Türk Haftası, Türk Dünyası’nın stratejik vizyonunun, kültürel mirasının ve iş birliği gündeminin Viyana’daki çok taraflı ortamda tanıtılması açısından önemli bir platform teşkil edecek.