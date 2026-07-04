Parçalı Bulutlu 28.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 04.07.2026 12:35

Yargıtay, "pislik" sözcüğünü hakaret saymadı

Yargıtay 4. Ceza Dairesi, bir siyasetçiye "pislik" diyen sanığa "hakaret" suçundan verilen mahkumiyet hükmünü hukuka aykırı bularak bozdu.

Yargıtay, "pislik" sözcüğünü hakaret saymadı

Dairenin kararına göre, Ankara'da yaşayan bir kişi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda bir siyasetçi hakkında "pislik" ifadelerini kullandı. Siyasetçinin şikayeti üzerine paylaşım sahibi hakkında "hakaret" suçundan dava açıldı.

Yargılamayı yapan Ankara 41. Asliye Ceza Mahkemesi, eyleminin suç olduğunu belirterek, üzerine atılı suçtan sanığa 6 ay hapis cezası verdi. Sanık, istinaf başvurusunun da reddedilmesi üzerine kararı temyiz etti.

"Pislik" kelimesinin Türk Dil Kurumuna göre "kötü, zararlı davranış veya iş, kötü durum ve başkalarına zarar veren kimse" manasına geldiğini belirten sanık, siyasetçilerin ağır eleştirilere katlanması gerektiğini ve hakaret etme amacıyla hareket etmediğini ileri sürdü.

Temyiz incelemesini yapan Yargıtay 4. Ceza Dairesi, "pislik" sözcüğünün hakaret olmadığına hükmederek, sanık hakkındaki mahkumiyet kararını bozdu.

Kararın gerekçesinden

Dairenin kararında, hakaret suçu için "kişilerin onur, şeref ve saygınlığının hedef alınması" gerektiğini, bu suçun oluşabilmesi için "davranışın kişiyi küçük düşürmeye matuf olarak gerçekleşmesi gerektiği" ifade edildi.

Hareketin tahkir edici olup olmadığının bazı durumlarda nispi olduğu, zamana, yere ve duruma göre değişebildiğine işaret edilen kararda, "Kişilere yönelik her türlü ağır eleştiri veya rahatsız edici sözlerin hakaret suçu bağlamında değerlendirilmemesi, sözlerin açıkça, onur, şeref ve saygınlığı rencide edebilecek nitelikte somut bir fiil veya olgu isnadını veya sövme fiilini oluşturması gerekmektedir." değerlendirmesine yer verildi.

Sanığın, paylaşıma konu "pislik" sözünün "rahatsız edici, kaba ve nezaket dışı hitap tarzı" niteliğinde olduğu belirtilen kararda, yargılama konusu olayda hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığı kaydedildi.

ETİKETLER
Yargıtay
Sıradaki Haber
Yılın ilk yarısında tedavisi tamamlanan 2 bin 205 yaban hayvanı doğaya bırakıldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
12:49
Diyarbakır merkezli 6 ilde organize suç örgütüne operasyon: 27 gözaltı
12:34
Yılın ilk yarısında tedavisi tamamlanan 2 bin 205 yaban hayvanı doğaya bırakıldı
12:40
"Allies in Ankara" programı NATO Zirvesi ile eş zamanlı düzenlenecek
12:28
Türkiye ile AB arasında kesintisiz e-ticaret için yeni adım
12:23
İŞKUR'da sanal danışman dönemi başlıyor
12:25
Bakan Işıkhan: Üretimin, yatırımın ve istihdamın önünü açmaya devam edeceğiz
Katalonya bölgesindeki orman yangınları nedeniyle 50 bine yakın kişi tahliye edildi
Katalonya bölgesindeki orman yangınları nedeniyle 50 bine yakın kişi tahliye edildi
FOTO FOKUS
NATO tatbikatlarında başrol Türkiye’nin
NATO tatbikatlarında başrol Türkiye’nin
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ