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Türkiye
TRT Haber 29.01.2024 15:28

Yargıtay, 'evin tesisatındaki eskimeden kiracıyı sorumlu tutan' kararı bozdu

Evinin tesisatındaki eskimelerden kiracıyı sorumlu tutan ev sahibi mahkemeye başvurdu. Yerel mahkeme kiracıyı tazminata çarptırdı. Ancak Yargıtay 'evin yıllara bağlı deformasyonundan kiracı sorumlu tutulamaz' diyerek kararı bozdu.

Yargıtay, 'evin tesisatındaki eskimeden kiracıyı sorumlu tutan' kararı bozdu

İstanbul’da bir ev sahibi 10 yıl sonra kiracısını evden çıkardı. Kiracının evi boşaltmasının ardından evinde tadilat yaptırmak istedi. Tadilat masrafları toplamda 500 bine yakın tutuyordu. Ev sahibi mahkemeye başvurdu.

Evin tesisatındaki boruların yıpranmasından kiracının sorumlu olduğunu iddia ederek tadilat parasının 250 bin TL’sini tazminat olarak istedi.

Mahkeme ev sahibini kısmen haklı buldu

Sulh Hukuk Mahkemesi’nde açılan dava sonunda mahkeme ev sahibini kısmen haklı buldu. Kiracının 100 bin lira tazminat vermesine kararı verildi. Kiracı bu karara itiraz etti.

Dosya Yargıtay’a gönderildi. Yargıtay 2. Hukuk Dairesi dosyayı inceledi. Ve yerel mahkemenin kararı ‘evin yıllara bağlı deformasyonundan kiracı sorumlu tutulamaz’ diyerek hatalı buldu.

"Tesisattaki eskimeden kiracı sorumlu tutulamaz"

Yargıtay’ın kararını değerlendiren Hukukçu Alperen Kadıoğlu, "Biz kararı yerinde bulduk. Evde meydana gelen deformasyondan kiracı sorumlu tutulamaz. Ancak kiracı deformasyon dışında zarar verirse, sorumluluğu gündeme gelir. Örneğin evin pencerelerini kırar ya da evin pervazlarına zarar verirse burada kiracı sorumluluğu devreye girer. Ama evi bir tesisatın meydan gelen deformeler için kiracıdan talep etme hakkı yoktur" dedi.

Kadıoğlu, "Kiracının sorumlu tutulabilmesi için kusurlu olması gerekir. Kusurun haricinde her türlü eskime olacaktı ise eğer örneğin kapıyı kırması camları kırması evin duvarların zarar veriyor olması durumlarında burada kiracından sorumluluğu olur ve tazminle yükümlüdür" şeklinde konuştu.

Haber: Hilal Yıldırım 

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