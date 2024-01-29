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Türkiye
AA 29.01.2024 15:10

Horoz dövüştüren 11 kişiye 79 bin 376 lira ceza

İzmir'in Ödemiş ilçesinde bir çadırda horoz dövüştürdüğü ihbarı üstüne ekipler operasyon düzenledi. 11 horoz sahibine toplam 79 bin 376 lira ceza kesildi.

Horoz dövüştüren 11 kişiye 79 bin 376 lira ceza

 

Valilikten yapılan açıklamaya göre, jandarma ekipleri, 20 Ocak'ta ihbar üzerine, N.C'ye ait Kaymakçı Mahallesi'ndeki çadıra operasyon düzenledi.

Çadırda 11 horozun dövüştürüldüğünü belirleyen ekipler, 85 kişinin de kumar oynadığını tespit etti.

Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında, 11 horoz sahibine, toplam 79 bin 376 lira ceza kesildi.

Kumar oynadığı tespit edilen 85 kişiye, toplam 546 bin 125 lira ceza uygulandı.

N.C. hakkında adli soruşturma başlatıldı.

Horozlar, Ödemiş İlçe Tarım Müdürlüğüne teslim edildi.

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