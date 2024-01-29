Horoz dövüştüren 11 kişiye 79 bin 376 lira ceza

Valilikten yapılan açıklamaya göre, jandarma ekipleri, 20 Ocak'ta ihbar üzerine, N.C'ye ait Kaymakçı Mahallesi'ndeki çadıra operasyon düzenledi.
Çadırda 11 horozun dövüştürüldüğünü belirleyen ekipler, 85 kişinin de kumar oynadığını tespit etti.
Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında, 11 horoz sahibine, toplam 79 bin 376 lira ceza kesildi.
Kumar oynadığı tespit edilen 85 kişiye, toplam 546 bin 125 lira ceza uygulandı.
N.C. hakkında adli soruşturma başlatıldı.
Horozlar, Ödemiş İlçe Tarım Müdürlüğüne teslim edildi.