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Türkiye
AA 29.01.2024 15:01

Erciyes Kayak Merkezi hafta sonu yoğunluğu

Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Erciyes hafta sonu yerli ve yabancı 123 bin ziyaretçiyi ağırladı.

Erciyes Kayak Merkezi hafta sonu yoğunluğu
[Fotograf: AA]

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Türkiye'de yerel yönetimler tarafından kurulan ilk dağ yönetim şirketi Erciyes AŞ'nin yönettiği ve kar kalınlığı 140 santimetreye ulaşan kayak merkezine, kış turizmi kapsamında yoğun ilgi gösterildiğini belirtti.

Erciyes'in, hafta sonu 123 bin ziyaretçi ağırladığını aktaran Büyükkılıç, "Önceki yıl rekorumuz 120 bindi. Bu hafta sonu 123 bin yerli ve yabancı turist Erciyes Kayak Merkezi'ni ziyaret etti. Çekya ve Polonya'dan charter seferleriyle ayrıca farklı ülkelerden tarifeli uçaklarla Erciyes'e kayak yapmaya geldiler. Dünya markası Erciyes'imiz, kendi rekorunu kırmış oldu" açıklamasını yaptı.

Büyükkılıç, İzmir, İstanbul, Antalya, Adana, Mersin, Gaziantep, Aksaray, Konya ve Ankara gibi Türkiye'nin dört bir tarafından hem hava yolu hem de kara yoluyla gelen yerli turistlerin de tercih ettiği Erciyes'in, 41 kayak pisti, 19 mekanik tesis ve 15 otelle hizmet verdiğini kaydetti.

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