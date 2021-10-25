Olay, Şarköy ilçesine bağlı Mürefte Mahallesi açıklarında meydana geldi.

İddiaya göre bir bot karaya oturan römorköre yardım için denize açıldı. Bir süre sonra olumsuz hava koşulları sebebiyle bot alabora oldu.

Ters dönen bottaki 2 kişi denize düştü. Olayın olduğu bölgeye sahil güvenlik ekipleri sevk edildi.

Ekipler, bottan düşen 1 kişinin cansız bedenine ulaştı. Diğer kişiyi arama çalışmaları sürüyor.