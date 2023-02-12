Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından enkaz altında kalanları kurtarma çalışmaları sürüyor.

Mehmetçik ise ilçelere ve köylere yardım ulaştırmaya devam ediyor. Bu kapsamda, Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesindeki bir köye helikopter ile ulaşan Mehmetçik, günlerdir yardım bekleyen köylülerin yoğun sevgisiyle karşılaştı.

Gaziantep'te 532 köye yardım ulaştırıldı

Gaziantep'in Nurdağı, Nizip ve İslahiye ilçelerinin dağlık kesimlerinde bulunan 532 köydeki depremzedeler için de AFAD organizasyonuyla yardım malzemeleri hazırlandı.

Gaziantep İl Jandarma Alay Komutanlığının 5 helikopteri, 58 sortiyle 1221 gıda kolisi, 500 çadır, 1371 koli battaniye ile su kolilerinin arasında olduğu malzemeleri dağ köylerindeki depremzedelere ulaştırdı.

Yardım malzemeleri jandarma personeli tarafından vatandaşlara dağıtıldı.