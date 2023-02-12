Haber Giriş: 12 Şubat 2023 Pazar 11:00Son Güncelleme: Kaynak: AA
İstanbul'a getirilen depremzedelerden 2 bin 193'ü taburcu edildi
Deprem bölgesinden İstanbul'a getirilen 3 bin 405 yaralıdan 2 bin 193'ü taburcu edildi, 1212 depremzedenin tedavisi ise sürüyor.
Akdeniz, Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerindeki 10 ili etkileyen depremler nedeniyle yaralanan vatandaşlar, Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) ait askeri uçak ve Sağlık Bakanlığının ambulans uçaklarıyla İstanbul'a getiriliyor.
Yaralılar, ambulanslarla havalimanlarından alınıp kentteki kamu, özel ve üniversite hastanelerine sevk ediliyor.
İstanbul'a bu kapsamda getirilen 3 bin 405 yaralıdan 2 bin 193'ü taburcu edildi, 1212 depremzedenin tedavisi ise sürüyor.
Etiketler: İstanbul Deprem Kahramanmaraş
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