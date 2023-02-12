"Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili etkileyen depremlerin ardından bölgede sevk edilen arama kurtarma ekipleri, enkazda kalan canlara umut oluyor.

Hatay merkezde 150'nci saatte 3-4 yaşlarında bir çocuk kurtarıldı, Umke ekipleri tarafından sağlık kontrolü için Hatay Sahra hastanesine götürüldü.

"Umut hep var"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından, "150. Saat müjdesi. Az önce ekipler tarafından kurtarıldı. Umut hep var!" ifadelerini kullandı.

Bakan Koca, küçük kız çocuğunun kurtarılma anlarını içeren videoyu da paylaşımında kullandı.