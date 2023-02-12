Haber Giriş: 12 Şubat 2023 Pazar 10:37Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Depremde 150'nci saat mucizesi
Hatay'da arama kurtarma ekipleri, yoğun uğraşlar sonucu ulaştığı 3-4 yaşlarındaki kız çocuğunu depremin 150'nci saatinde kurtarmayı başardı.
"Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili etkileyen depremlerin ardından bölgede sevk edilen arama kurtarma ekipleri, enkazda kalan canlara umut oluyor.
Hatay merkezde 150'nci saatte 3-4 yaşlarında bir çocuk kurtarıldı, Umke ekipleri tarafından sağlık kontrolü için Hatay Sahra hastanesine götürüldü.
"Umut hep var"
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından, "150. Saat müjdesi. Az önce ekipler tarafından kurtarıldı. Umut hep var!" ifadelerini kullandı.
Bakan Koca, küçük kız çocuğunun kurtarılma anlarını içeren videoyu da paylaşımında kullandı.
150. Saat müjdesi.— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) February 12, 2023
Az önce ekipler tarafından kurtarıldı. Umut hep var! pic.twitter.com/I8TORK1lWn
Etiketler: Deprem Fahrettin Koca
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