Haber Giriş: 12 Şubat 2023 Pazar 09:43Son Güncelleme: Kaynak: AA
Deprem bölgesindeki yollar onarılıyor
[Fotograf: AA]
Adıyaman'da, deprem nedeniyle kara yollarında oluşan yarıklar, ekipler tarafından onarılıyor.
Kentte önemli hasara yol açan depremler sırasında kara yollarında birçok noktada metrelerce uzunluğunda yarıklar oluştuğu gözleniyor.
Bu noktaları tek tek tespit eden karayolları ekipleri, güzergah boyunca uyarı tabelaları yerleştiriyor. Daha sonra bu noktalarda trafik akışını kontrollü sağlayan ekipler, yarıkları ve çöken kısımları doldurup, asfaltlama çalışması yapıyor.
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