Bartın'daki maden kazasının hemen ardından tüm sağlık imkanları seferber edildi.

Yaralı maden işçilerinin en uygun hastanelere taşınması için ambulans uçaklar kullanıldı.

İstanbul'a sevk edilen maden işçilerinin durumu anbean takip edildi

Bartın'dan İstanbul Çam Sakura Şehir Hastanesi'ne götürülen yaralılar ambulans uçakla taşındı. Yaralılara, 4 sedyeli ambulansta yoğun bakım şartlarında müdahale edildi.

Ambulans uçakta 1 hekimle beraber 4 sağlık personeli görev yaptı. Yaralıların durumu anbean takip edildi.

"Medikal anlamda yoğun bakım ünitesinde ne varsa bu uçakta var"

Acil Tıp Teknisyeni Yalçın Zengin, hastalara ağrı kesici yapıldığını ve oksijen tedavisi uygulandığını söyledi.

Pilot Şeref Karabay ise ambulans uçak ile ilgili şunları söyledi:

"Medikal anlamda bir yoğun bakım ünitesinde ne varsa bu uçakta var. Ameliyat şartları neyse aynı şartlar uçağın içerisinde var. Her bir sedye için bir medikal personel olacak şekilde uçakta her zaman dört medikal personeli, doktorlarımız ve personellerimiz hazır."

"35 dakika sonra İstanbul'a iniş yaptık"

Durumu ağır olan yaralıların kısa sürede İstanbul'a transferi sağlandı.

Pilot Karabay, ekstra bir süratle kalktıklarını ve 35 dakika sonra İstanbul Atatürk Havalimanı’na iniş yaptıklarını söyledi.