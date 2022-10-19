Haber Giriş: 19 Ekim 2022 Çarşamba 16:24Son Güncelleme: Kaynak: KEGM
Marmaris açıklarında sürüklenen teknedeki 2 kişi kurtarıldı
[Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü]
Muğla'nın Marmaris açıklarında bir tekne, makine arızası nedeniyle sürüklenmeye başladı. Ekipler, içinde 2 kişinin bulunduğu tekneyi kurtardı.
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü (KEGM), Marmaris Bozburun açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklenen ve içinde 2 kişi bulunan teknenin kurtarıldığını açıkladı.
KEGM'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"Marmaris Bozburun açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklenen ve içinde 2 kişi bulunan tekne, KIYEM-2 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botumuzca yedeklenerek Martı Marina’ya emniyetle yanaştırıldı."
Marmaris Bozburun açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklenen ve içinde 2 kişi bulunan tekne, KIYEM-2 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botumuzca yedeklenerek Martı Marina’ya emniyetle yanaştırıldı. pic.twitter.com/MVSnQYfMET— KEGM (@kiyiemniyet) October 19, 2022
Etiketler: Muğla
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