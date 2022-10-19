Naylon veya diğer poliamidlerden ipliklerin ithalatında, 3 yıl korunma önlemi olarak ek mali yükümlülük uygulanacak. Söz konusu ürünlerde ek mali yükümlülük, kilogram başına 0,05 ile 0,27 dolar aralığında olacak.

Ek mali yükümlülük, gümrük idarelerince ithalatta alınan gümrük vergileri ve diğer mali yükümlülüklerden ayrı olarak tahsil edilecek ve genel bütçeye irat kaydedilecek.

Ayrıca, bazı ülkeler ve gümrük bölgeleri menşeli eşyanın korunma önlemi uygulanmasından muaf tutulması amacıyla tarife kontenjanı açıldı. Tarife kontenjanı ek mali yükümlülüğün uygulandığı her bir dönemde belirlenen ülkeler ve gümrük bölgeleri için toplam 2 bin 986 ton olarak tespit edildi ancak her bir ülke veya gümrük bölgesi menşeli eşya için bir dönemde verilecek tarife kontenjanı 995 tonu geçemeyecek.

Kararın ekinde, tarife kontenjanı açılan ülkelerin listesi de yer aldı.

Öte yandan, Ticaret Bakanlığı'nın konuya ilişkin İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliği de Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.