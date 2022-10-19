Haber Giriş: 19 Ekim 2022 Çarşamba 14:15Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Hasta bebek taşıyan ambulansa yol vermedi
İstanbul'da bir kamyonet sürücüsü, içerisindeki bebeği hastaneye yetiştirmeye çalışan ambulansa, siren çalmasına rağmen yol vermedi. O anları ambulanstaki bir sağlık çalışanı kaydetti.
Ambulans, Bahçelievler D-100 kara yolunda seyir halindeydi. İçerisinde hastaneye yetiştirmeye çalıştıkları bir bebek vardı.
Sol şeritte ilerlerken, önüne bir kamyonet çıktı. Sürücü önünden çekilmeyince, ambulans şoförü siren ve korna çalarak yol istedi.
Saniyelerle yarışan araca ısrarla yol vermeyen kamyonet sürücüsü, bir süre sonra ambulansın önünden çekildi.
O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
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