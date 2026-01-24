Puslu 4.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
İHA 24.01.2026 09:46

Yapay zeka tuzağını Kocaeli polisi bozdu: 24 tutuklama

Yapay zeka ile oluşturulan sahte profillerle yasa dışı bahis oynatan ve hesaplarında yaklaşık 484 milyon lira işlem hacmi tespit edilen suç örgütüne yönelik operasyonda yakalanan 61 şüpheliden 24'ü tutuklandı.

Yapay zeka tuzağını Kocaeli polisi bozdu: 24 tutuklama

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, liderliğini B.E.Ö'nün yaptığı suç örgütünün, Kocaeli üzerinden kurulan IP adresleri ve 5 farklı mobil uygulama aracılığıyla yasa dışı bahis oynattığını tespit etti.

Ekiplerce yaklaşık 3 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından örgütün, Kocaeli merkezli yönetildiği ancak lider kadronun farklı illerde bulunduğu belirlendi.

Çalışmaların tamamlanmasının ardından 20 Ocak'ta 28 ilde eş zamanlı operasyon düzenleyen polis, aralarında örgüt lideri B.E.Ö'nün de bulunduğu 61 şüpheliyi gözaltına aldı. Örgüt liderinin Kayseri'de suç faaliyetlerini yönettiği ofiste yakalandığı öğrenildi.

Yapay zeka ile "sanal tuzak" ve İngiltere bağlantısı

Emniyet birimlerince dijital materyaller üzerinde yapılan incelemelerde, şüphelilerin yapay zeka teknolojisi kullanarak sahte kadın profilleri oluşturdukları saptandı. Örgüt üyelerinin bu profiller üzerinden sanal kumar odalarında kullanıcılardan "coin" topladıkları ve komisyon alarak haksız kazanç sağladıkları belirlendi.

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporları ve mali incelemelerde, şüphelilerin banka hesaplarında 2025 yılı içerisinde toplam 483 milyon 844 bin 873 lira işlem hacmi olduğu tespit edildi. Suç gelirlerinin kripto para borsaları aracılığıyla aklanarak İngiltere'de kurulan bir şirkete aktarıldığı anlaşıldı.

Ayrıca operasyon düzenlenen adreslerdeki aramalarda, sistemin sürekliliğini sağlamak amacıyla çok sayıda cep telefonu ve tabletin sürekli şarja takılı halde çalışır vaziyette ele geçirildiği bildirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Körfez Adliyesi'ne sevk edilen zanlılardan 24'ü çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğer şüpheliler ise serbest bırakıldı.

ETİKETLER
Kocaeli Polis
Sıradaki Haber
Sancaktepe'de gecekonduda çıkan yangın söndürüldü
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
10:59
İran'daki olaylarda ölenlerin sayısı 5 bin 137'ye yükseldi
10:57
Esnaf ve KOBİ'ler dijital dünyaya hazırlanıyor
10:53
Zonguldak'ta 450 kilogram bozuk et ele geçirildi
10:43
Aynı evde kalan 13 kişi doğal gazdan zehirlendi
10:41
Kars'ta menderesler beyaz gelinliğini giydi
09:29
Özelleştirme İdaresi Başkanlığı üç ildeki 8 taşınmazı satacak
Kars'ta beyaza bürünen köy ve menderesler
Kars'ta beyaza bürünen köy ve menderesler
FOTO FOKUS
Çip yarışında Türkiye kritik eşikte
Çip yarışında Türkiye kritik eşikte
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ