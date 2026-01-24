Puslu 3.2ºC Ankara
AA 24.01.2026 05:38

Arnavutköy'de otomobilin elektrik direğine çarpması sonucu 5 kişi yaralandı

İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde bir otomobilin elektrik direğine çarpması sonucu meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı.

Arnavutköy'de otomobilin elektrik direğine çarpması sonucu 5 kişi yaralandı

İmrahor Mahallesi Sevban Mehmet Caddesi üzerinde E.B. idaresindeki otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yol kenarındaki elektrik direğine çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücünün yanı sıra 4 kişi ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Öte yandan, olay yerine gelen ve çamura saplanan bir ambulans polis ekipleri ve vatandaşlarca bulunduğu yerden çıkartıldı.

Bir süre trafiğin kontrollü sağlandığı caddede, kazaya karışan otomobilin kaldırılmasının ardından akış normale döndü.
 

Trafik Kazası
