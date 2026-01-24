Karla Karışık Yağmurlu 3.1ºC Ankara
Türkiye
TRT Haber 24.01.2026 00:28

Sındırgı'da 5,1 büyüklüğünde deprem: İstanbul ve İzmir'de de hissedildi

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 5,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 11.04 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem İstanbul ve İzmir'de de hissedildi.

Sındırgı'da 5,1 büyüklüğünde deprem: İstanbul ve İzmir'de de hissedildi

AFAD, saat 00.24'te merkez üssü Balıkesir'in Sındırgı ilçesi olan 5,1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. 

Yerin 11.04 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem İstanbul ve İzmir'de de hissedildi.

Sındırgı'da 5,1 büyüklüğünde deprem: İstanbul ve İzmir'de de hissedildi

"Olumsuz bir durum yok"

Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, sosyal medyadan yaptığı açıklamada An itibarıyla olumsuz bir durum olmadığını belirtti. 

Yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı: 

"Sındırgı ilçemizde 5.1 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. An itibarıyla olumsuz bir durum yoktur. AFAD ve ilgili kurumlarımız tarafından saha taramaları devam etmektedir Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum."

"Ekipler saha taramalarına başladı"

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yaptığı paylaşımda, ekiplerin saha taramalarına başladığını duyurdu.

Bakan Yerlikaya şu ifadeleri kullandı:

"Balıkesir Sındırgı’da 5.1 büyüklüğünde bir deprem meydan gelmiştir. Çevre illerden de hissedilen depremle ilgili olarak, AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına derhal başlamıştır.

Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun."

"Teyit edilmemiş paylaşımlara itibar etmemelerini önemle rica ediyoruz"

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, merkez üssü Balıkesir'in Sındırgı ilçesi olan depremle ilgili resmi kurumların açıklamalarının ve teyitli bilgilerin takip edilmesini, teyit edilmemiş paylaşımlara itibar edilmemesini istedi.

Duran, NSosyal hesabındaki açıklamasında, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 5,1 büyüklüğündeki depremden etkilenen vatandaşlara "geçmiş olsun" dileklerini ileterek, şunları kaydetti:

"İlgili tüm kurum ve birimlerimiz, kendi görev ve sorumluluk alanlarında saha tarama ve durum tespit çalışmalarını titizlikle sürdürmektedir. Vatandaşlarımızdan, resmi kurumlarımızın yapacağı açıklamaları ve teyitli bilgileri takip etmelerini, doğruluğu teyit edilmemiş paylaşımlara itibar etmemelerini önemle rica ediyoruz."

ETİKETLER
AFAD Balıkesir Deprem İstanbul İzmir Son Dakika
