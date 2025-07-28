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Türkiye
AA 28.07.2025 12:56

Yangınlarla ilgili provokatif paylaşım yapan 13 kişi hakkında işlem başlatıldı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Ülkemizde gerçekleşen orman yangınlarına ilişkin ilk belirlemelere göre provokatif paylaşımlar yapan 13 hesap yöneticisi hakkında işlem başlatılmıştır" dedi.

Yangınlarla ilgili provokatif paylaşım yapan 13 kişi hakkında işlem başlatıldı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 01-28 Temmuz tarihleri arasında ülke genelinde meydana gelen orman yangınlarıyla ilgili sosyal medya platformlarında, yangınların söndürülmesine yönelik yürütülen çalışmaları itibarsızlaştırıcı ve kamu kurumlarını hedef alan manipülatif içerikli paylaşımlar yapıldığının tespit edildiğini belirtti.

Sosyal medya platformu X üzerinden 01-28 Temmuz tarihlerinde paylaşım yapan 950 bin 597 hesap arasından 342 bin 215'inin bot hesap olduğunun tespit edildiğini bildiren Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığımızın yaptığı çalışmalar sonucu ülkemizde gerçekleşen orman yangınlarına ilişkin ilk belirlemelere göre provokatif paylaşımlar yapan 13 hesap yöneticisi hakkında işlem başlatılmıştır. 01-28 Temmuz tarihleri arasında 3 milyon 375 bin 499 paylaşım yapıldığı görülmüş ve 2 milyon 330 bin paylaşımın negatif ve manipülatif olduğu tespit edilmiştir. Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığınca internet ortamında 7/24 esasına göre sanal devriye faaliyetleri yürütülmektedir. Yangına su taşıyanlara minnetle, manipülasyon yapanlara hukukla karşılık vereceğiz."

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Ali Yerlikaya Orman Yangını
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