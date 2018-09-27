Yangında zarar görmesin diye itfaiye eri Türk bayrağını cebine koydu

İstanbul Fatih'te gece saatlerinde iki katlı bir binanın alt katındaki marangozhanede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İş yerinden dumanlar çıktığını gören mahalle sakinleri durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi.

İhbar üzerine olay yerine Fatih ve Kocamustafapaşa gruplarına ait ekipler gelerek müdahale etti. Söndürme çalışmaları sırasında bir itfaiye eri kapıda asılı Türk Bayrağı zarar görmesin diye bulunduğu yerden alarak cebine koydu. Bunu gören mahalle sakini bir kişi itfaiye erine giderek sarıldı.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı

İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu büyümeden söndürülen yangın, marangozhanede hasara neden oldu.

Polis ekipleri de olay yerinde önlem alırken, BEDAŞ görevlileri de gelerek elektriği kesti.

İtfaiye yangının çıkış sebebini araştırırken, polis ekiplerinin de olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: DHA, AA