Tahtaköprü Barajı 480 bin dönüm araziyi sulayacak

Hatay'daki 120 bin dönüm araziyi sulama kapasiteli Tahtaköprü Barajı'ndan, Menzelet Kılavuzlu Projesi ile 480 bin dönüm arazi sulanabileceği belirtildi.

Baraj çevresindeki çalışmaları yerinde inceleyen bulunan Devlet Su İşleri 63. Şube Müdürü Mehmet Ekinci, Tahtaköprü Barajı'nın üst kotunu 9 metre yükselterek 180 milyon metreküp toplanan suyu, 326 milyon metreküpe çıkaracaklarını söyledi.

Bu sayede 120 bin dönüm olan sulama kapasitesinin 480 bin dönüme çıkacağını belirten Ekinci, şunları söyledi:

"Yani su miktarını iki kat arttırıyoruz, sulanacak sahayı 4 katına çıkarmış oluyoruz. Bunu da bir aksilik olmazsa önümüzdeki yıl bu projeyi bitirerek yöre çiftçimizin hizmetine sunacağız. Proje bedeli toplam 70 Milyon lira civarında olacak."

Çalışmaları izlemek üzere bölgeye gelen AK Parti İl Başkanı İbrahim Güler ve AK Parti Hatay Milletvekili Sabahat Özgürsoy Çelik ile AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, 2019 yılı içerisinde çalışmaların biteceğini belirterek bu sayede sulanabilir alan sayısının 4 katına çıkacağını belirtti.

Bölgedeki çalışmaların hızlı bir biçimde devam ettiğini belirten Yayman, Tahtaköprü Barajı siyaset kurumunun meselesi olmadığını, her kesimin meselesi olduğunu söyledi.

Kaynak: AA