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Sarıyer'de yol çöktü

Sarıyer Kazım Karabekir Mahallesi Kavaklıdere Sokak'ta aşırı yağış nedeniyle yolun bir kısmında çökme meydana geldi. Sokak, güvenlik şeridi çekilerek trafiğe kapatıldı.

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Sarıyerde yol çöktü

Sarıyer'de aşırı yağış nedeniyle yolda çökme meydana geldi. Çökme nedeniyle yoldaki asfalt ve toprak bir evin bahçesine doldu.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve belediye ekipleri sevk edildi. Sokak, güvenlik şeridi çekilerek trafiğe kapatıldı.

Mahalle sakini Muhammet Küçükbirinci, çöken yolla ilgili daha önce Sarıyer Belediyesi'ni aradıklarını ancak çözüm bulamadıkları söyledi.

Küçükbirinci, "Çok şükür can kaybımız yok. Başımıza her türlü şey gelebilirdi. Buraya daha önce Fen İşleri Müdürlüğü tarafından asfalt döküldü. Üstüne bir daha asfalt döküldü ve bu sefer yol şişmeye başladı. İlgilenen olmadı. Sonuç bu oldu." diye konuştu.

Ekiplerin olay yerindeki çalışması sürüyor.

Kaynak: AA

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