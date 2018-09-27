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Hatay’da FETÖ operasyonu: 8 gözaltı

Hatay'da FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) mensubu 7 asker ile 1 emekli şoför gözaltına alındı.

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Hatayda FETÖ operasyonu: 8 gözaltı

Hatay Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında 5 astsubay, 3 uzman çavuş ve bir de emekli şoför olmak üzere 9 şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı. 

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen eş zamanlı operasyonda, şüpheli 7 asker ile 1 emekli şoför gözaltına alındı.

Şüpheliler, sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğüne götürülürken, adresinde bulunamayan bir kişinin yakalanması için çalışmalar sürdürülüyor.

Kaynak: DHA 

Etiketler: hatay, gözaltı, fetö
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