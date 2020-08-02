Alevler önce ormanı ardından evini yaktı. Manisa Ahmetli'deki dağlık alanda çıkan orman yangınında en büyük zararı Halil Erakbaba gördü.

Ahmetli'deki ormanlık alanda çıkan yangında alevler Hacıköseli köyüne de ulaştı. Yangında çiftçi Halil Erakbaba'nın evi de alevlere teslim oldu. Erakbaba'nın kurbanlık satışından kazandığı paralar da kül oldu.

Halil Erakbaba:

"Üstümde bir elbise sadece o kaldı, hepsi gitti. Buğdayım mahsulüm samanım arpam herşey gitti. Kurbanda bir 50 milyar lira paramız vardı o da kül oldu gitti. Şu an çok mağdur durumdayız. İnşallah devlet arkamızda"

Hayvanları telef oldu, tek bir tavuğu kaldı

Yangın sırasında Erakbaba'nın yetiştirdiği hayvanlar da telef oldu. Onlarca tavuğundan sadece bir tanesi sağ kaldı.

Köylülerin ve ekiplerin yardım ettiği aile, çaresizlik içerisinde gözyaşı döktü, çalışmaları izledi.