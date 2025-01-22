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Türkiye
DHA 22.01.2025 18:50

Yangında 12’nci kattan atlayan Şevval'in kararı babasıyla aldığı ortaya çıktı

Bolu Kartalkaya'daki yangın faciasında 12’nci kattan atlayan Şevval Şahin ağır yaralandı. Otelde garsonluk yapan Şahin’in yangın sırasında babası Erdal Şahin'i telefonla görüntülü aradığını ve aşağıya atlama kararını onunla konuşurken verdiği öğrenildi.

Yangında 12’nci kattan atlayan Şevval'in kararı babasıyla aldığı ortaya çıktı
[Fotograf: AA]

Bartın’da yaşayan Şevval Şahin, 1,5 ay önce Kartalkaya Kayak Merkezi’nde Grand Kartal Otel’de garson olarak çalışmaya başladı.

Yangın sırasında personel katında kalan Şahin, 12’nci kat penceresinden atlayarak ağır yaralandı.

Şahin’in tedavisi Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin yoğun bakım ünitesinde sürüyor.

Atlama kararını babasıyla aldı

Şevval Şahin’in yangın sırasında Bartın’da esnaflık yapan babası Erdal Şahin’i görüntülü aradığı öğrenildi. Şahin’in pencereden atlama kararını babasıyla telefonla görüntülü konuştuğu sırada aldığı ortaya çıktı.

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