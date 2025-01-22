76 kişiye mezar olan otelde soğutma ve arama kurtarma işlemleri tamamlandı

Kartalkaya'da otelde dün sabaha karşı saat 03.27'de başlayan yangına, ilk ihbarın gelmesiyle itfaiye ekipleri, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ve sivil toplum kuruluşlarınca geniş çaplı müdahale başlamıştı.
Yangın ihbarının geldiği andan 36 saat sonra arama kurtarma ve soğutma işlemleri tamamlandı.
JAK Ekiplerince, otel içerisindeki kıymetli eşyaların tespiti yapılması üzerine çalışmalar başlatıldı.
Yangın, yaklaşık 10 saat süren çalışmaların ardından söndürülmüştü.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, olayda 76 kişinin yaşamını yitirdiğini, 52 kişinin kimlik tespitinin yapıldığını ve olaya ilişkin 9 kişinin gözaltına alındığını duyurmuştu.