Duman 6.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 22.01.2025 15:56

76 kişiye mezar olan otelde soğutma ve arama kurtarma işlemleri tamamlandı

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki 76 kişinin hayatını kaybettiği otelde arama kurtarma ve soğutma işlemleri tamamlandı.

76 kişiye mezar olan otelde soğutma ve arama kurtarma işlemleri tamamlandı

Kartalkaya'da otelde dün sabaha karşı saat 03.27'de başlayan yangına, ilk ihbarın gelmesiyle itfaiye ekipleri, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ve sivil toplum kuruluşlarınca geniş çaplı müdahale başlamıştı.

Yangın ihbarının geldiği andan 36 saat sonra arama kurtarma ve soğutma işlemleri tamamlandı.

JAK Ekiplerince, otel içerisindeki kıymetli eşyaların tespiti yapılması üzerine çalışmalar başlatıldı.

Bolu Belediyesi, yanan otele 19 gün önce “uygunluk” belgesi vermiş
Bolu Belediyesi, yanan otele 19 gün önce “uygunluk” belgesi vermiş

76 kişi hayatını kaybetti

Yangın, yaklaşık 10 saat süren çalışmaların ardından söndürülmüştü.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, olayda 76 kişinin yaşamını yitirdiğini, 52 kişinin kimlik tespitinin yapıldığını ve olaya ilişkin 9 kişinin gözaltına alındığını duyurmuştu.

ETİKETLER
Bolu Yangın
Sıradaki Haber
Maltepe Belediye Başkanı hakkında 'ihaleye fesat karıştırma' suçundan iddianame hazırlandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
17:21
İşgalci İsrail’in 15 aylık saldırıları, Gazze'de altyapının yaklaşık yüzde 90'ını tahrip etti
17:11
İstanbul'da işçilerin kaldığı konteynerlerde yangın
17:01
Gazze'deki Polis Teşkilatı: İsrail'in 15 ay süren saldırılarında 1400 mensubumuz öldü
16:23
Kuvvetli rüzgarda sürüklenen tekne battı
16:20
İsrail'e silah sağlayan İngiltere, Batı Şeria'daki saldırılardan "derin endişe" duyuyor
16:22
UNRWA: İsrail'in Cenin'deki saldırıları Gazze'deki ateşkesi tehdit ediyor
Gazze'de Yerinden edilen Filistinlilerin kaldığı Mevasi bölgesindeki çadır kent
Gazze'de Yerinden edilen Filistinlilerin kaldığı Mevasi bölgesindeki çadır kent
FOTO FOKUS
İstanbul'da işçilerin kaldığı konteynerlerde yangın
İstanbul'da işçilerin kaldığı konteynerlerde yangın
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ