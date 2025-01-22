Malatya'da 27 bin 343 afetzede evine kavuşmuş olacak

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, 6 Şubat depremlerinin insanlara büyük travma yaşattığını, şehirlerin kurulduğu alanların iyi seçilmesi gerçeğinin bir kez daha ortaya çıktığını söyledi.

Malatya'nın depremlerde Hatay'ın ardından en fazla yıkıma uğrayan kent olduğuna işaret eden Er, devletin depremin ilk gününden itibaren afetzedelerin yanında olduğunu, barınma sorunlarının giderilmesi için çalışmaların Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde hızlı bir şekilde sürdüğünü ifade etti.

İl genelinde deprem nedeniyle 80 bin hak sahibi bulunduğunu, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Valilik ve Büyükşehir Belediyesinin birlikte yürüttüğü çalışmalar sonucu Malatya'da 88 bin konutun ihalesini yaptıklarını aktaran Er, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan cuma günü Malatya'mızda olacak. Malatya'mızda cuma günü yapılacak kura çekimiyle birlikte 27 bin 343 konut vatandaşlarımıza teslim edilmiş olacak. Toplam ihale ettiğimiz konut 88 bin. Bunların 27 bin 343'ü teslim edilmiş olacak. Diğer kalanların inşaatları devam ediyor." dedi.

"56 rezerv alanda inşaatlar sürüyor"

Kalıcı konut ve iş yeri inşaatlarının ivme kazandığını ve yapımının hızla sürdüğünü belirten Er, şöyle konuştu:

"Salköprü şantiyemizdeyiz. Üç ay önce başlayan bir şantiye, 3 ayda konutlar önemli oranda yükseldi. Şantiye yetkilileriyle yaptığımız görüşmelerde bu konutların yaklaşık 3 ay içerisinde teslim edileceği söylendi. Birçok şantiyeyi dolaşıyorum. Bir şantiyeye gittiğimde, bir ay sonra tekrar aynı şantiyeyi ziyaret ettiğimde konutlarımızın şantiyelerimizin ne kadar hızlı yükseldiğini hep birlikte görüyoruz. Toplam 56 rezerv alanımızda inşaatlar sürüyor. Malatya'nın neredeyse yüzde 11'ini rezerv alan ilan etmiş durumdayız. Rezerv alanın konutları da inşallah peyderpey teslim edilecek, zaten şu anda birçok yerde boyaları yapılıyor, ince işleri yapılıyor. Rezerv alanlarda martta, nisanda dahi teslim edilecek konutlarımız var."

"2025'in sonunda herkes evine girmiş olacak"

Kırsal konutlarda da çelik ve betonarme olmak üzere iki tip konut yapıldığını kaydeden Er, "Altyapılarıyla beraber epey bir konutumuz hazır halde, toplamda 14 bin kırsal konutu tamamlamış olacağız. Öyle tahmin ediyorum ki haziran, temmuz gibi kırsal konutların birçoğunu teslim edeceğiz. Şu ana kadar da 3 bin 700 kırsal konutu hak sahiplerine teslim etmiş durumdayız. İnşallah 2025'in son çeyreğine kadar tamamını teslim etmiş olacağız" ifadelerini kullandı.

Depremzedelerin yaralarının sarılmaya çalışıldığını dile getiren Er, şunları kaydetti:

"Barınma ihtiyaçlarını, çadır, konteyner derken 1-2 yılda depremin konutlarla ilgili, iş yerleriyle ilgili tüm yaralarını sarmış olacağız. Bu da devletimizin gücünü gösteriyor. Çok güçlü bir Cumhurbaşkanımız, güçlü bir liderimiz var. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, tüm bakanlarımızın ve kamu kurumlarımızın çalışmasıyla Malatya'mız hakikaten 6 Şubat travmasını atlatıyor, elhamdülillah, atlatacak da. 2025'in sonunda herkes evine girmiş olacak. Vatandaşlarımız sabırla beklesinler ama biz de hızlı, gayretle çalışalım. Bize güvensinler Allah'ın izniyle, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bizim de tecrübemize güvensinler. Bu tecrübemizle hızlı bir şekilde Malatya'mızı ihya edeceğiz, hiç kimsenin tereddüdü olmasın."