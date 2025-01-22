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Türkiye
AA 22.01.2025 13:40

Otel faciasında hayatını kaybedenlerin cenazeleri ailelerine teslim ediliyor

Bolu'da Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki otelde çıkan yangında hayatını kaybedenlerden bazılarının cenazeleri, Ankara Adli Tıp Kurumu'nda kimlik tespiti yapılmasının ardından yakınlarına teslim ediliyor.

Otel faciasında hayatını kaybedenlerin cenazeleri ailelerine teslim ediliyor

Kartalkaya'daki otel yangınında hayatını kaybeden 25 kişinin cenazesi, Ankara Adli Tıp Kurumu'na getirildi.

Kimlik tespiti yapılan 8 kişinin cenazesi, kurumun önünde bekleyen aileleri ve yakınları tarafından teslim alındı. Diğer cenazelerle ilgili işlemlerin devam ettiği belirtildi.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Yangında hayatını kaybeden Esra Nazik'in yakını Erhan Yıldız, Akdeniz Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü'nden mezun olan 25 yaşındaki Nazik'in İzmir'de ikamet ettiğini ve 1 aydır Kartalkaya'daki otelde çalıştığını söyledi.

Yangında kızı Feray ve torunu Oya Kanpolat'ı kaybeden Sema Şahin de "Bu işin peşini bırakmayacağım, suçlu olanlar cezasını çeksinler. Bu yaşta bu acıları tatile giden çocuklarımla yaşamamalıydım, taptaze filizlerim ölmemeliydi. Bütün devlet büyüklerine yalvarıyorum, lütfen görevlerini yapsınlar. Çocuklarımız uykuda vefat etti, bu acıyı yaşadıysam herkes bunun bedelini ödesin" ifadelerini kullandı.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

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