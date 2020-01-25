Yangın söndürme filosuna orman yangınlarına karşı Türkiye'de üretilen gece görüşlü 3 yeni helikopter devreye alınacak.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli orman yangınlarıyla mücadelede yürütülen çalışmaları anlattı.

Helikopterlerin dışında yangınla mücadelede uçakların da devreye sokulacağını söyledi. Uçak alımı için ihale hazırlığının sürdüğünü belirtti.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Bu ihaleye yakın bir zamanda çıkacak. Burada öne çıkan en önemli ülkelerden biri Rusya. Aslında amfibik uçak üreten ve bizim istediğimiz teknik şartnameye uygun ülkelere açık bir ihale olacak" dedi.

Bakan Pakdemirli, Avustralya'da bir türlü söndürülemeyen yangınları hatırlattı. Türkiye'nin yangınlarla mücadelede çok başarılı olduğunu söyledi.

Geçen yılki yangınlarda ilk defa insansız hava aracı İHA'ların kullanıldığını belirtti. "Bazı yangınlarda da termal kameralı drone'lardan yararlanıldı" dedi.