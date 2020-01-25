Kahramanmaraş'ta trafik kazası: 26 yaralı
Haber Giriş: Kaynak: AA
Kahramanmaraş'ta midibüs ile kamyonetin çarpıştığı kazada ilk belirlemelere göre 26 kişi yaralandı.
[Fotoğraf: AA]
Kahramanmaraş'ta sürücüleri öğrenilemeyen kamyonet ve midibüs, Yedikuyular Kayak Merkezi yolu, Doğal Yaşam Parkı mevkiinde çarpıştı.
Olay yerine jandarma, itfaiye, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan 26 kişi, sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.
Etiketler: trafik Kazası KahramanmaraşSon Güncelleme: 25 Ocak 2020 Cumartesi 17:58