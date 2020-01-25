Malatya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, Paşaköşkü Su Deposu'nda oluşan ana vana arızasının giderilmesi için bazı mahallelerde su kesintisi yapılacağını duyurdu. Açıklamada şu bilgilere yer verildi:

"Yeşilyurt ve Battalgazi ilçelerine bağlı, Akpınar, Sancaktar, İsmetiye, Hamidiye, Dabakhane, Yenihamam, Kabaklıbağ, Niyazi, Halfettin, Şifa, Sarıcıoğlu, Beylerbaşı, Şehit Fevzi, İlyas, İskender, Taştepe, Hidayet, Melekbaba, Hanımın Çiftliği, Çavuşoğlu, Salköprü mahallelerinde 25 Ocak 2020 Cumartesi günü 15.00-22.00 saatleri arasında su kesintisi yaşanacaktır. Abonelerimizin mağdur olmamaları için gerekli önlemleri almaları önemle rica olunur."