Emniyet Genel Müdürlüğü Havacılık Dairesi Başkanlığı, depremin hemen ardından bölgenin havadan görüntülenmesi amacıyla Diyarbakır'dan bir helikopteri ve Adana'dan bir uçağı bölgeye sevk etti.

Hava araçlarının gece görüş sistemleri tarafından anlık olarak enkazlara ait görüntüler kaydedildi.

Enkaz görüntülerinin AFAD Koordinasyon Merkezine ulaştırılmasının ardından hasar tespit çalışmaları ile ekiplerin sevk planlaması kısa sürede yapıldı.

Gece boyunca devam eden arama kurtarma çalışmaları sonrası, gün içinde de çalışmalar sürdürüldü.

Arama kurtarma ekiplerinin hummalı çalışması, helikopter kamerasına yansıdı.

Öte yandan, bölgeye sevk edilen insansız hava araçları, kısa sürede göreve başlayarak ekiplere görüntü temin ediyor. 2 İHA hasar tespit ve arama-kurtarma çalışmalarına destek veriyor.