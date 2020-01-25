Kırklareli'de bir ihbarı değerlendiren Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi ile İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kula köyünde avcılara ait minibüste arama yaptı.

Ekipler, minibüste parçalara ayrılmış 2 karaca ele geçirdi. Minibüsteki 9 avcı hakkında "koruma altında bulunan türü vurmak", "takozsuz avlanmak", "evraksız ve izinsiz avlanmak" suçlarından yasal işlem yapıldı ve ruhsatsız 6 tüfeğe el konuldu.

Şüphelilere 25 bin 158 lira ceza uygulandı.