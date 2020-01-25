Kırklareli'de karaca avlayan 9 kişiye 25 bin lira ceza
Haber Giriş: Kaynak: AA
Kırklareli'nin Kofçaz ilçesinde, nesli tükenme tehlikesi nedeniyle koruma altında olan karacaları avlayan kişilere 25 bin 158 lira cezası verildi.
[Fotoğraf: AA]
Kırklareli'de bir ihbarı değerlendiren Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi ile İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kula köyünde avcılara ait minibüste arama yaptı.
Ekipler, minibüste parçalara ayrılmış 2 karaca ele geçirdi. Minibüsteki 9 avcı hakkında "koruma altında bulunan türü vurmak", "takozsuz avlanmak", "evraksız ve izinsiz avlanmak" suçlarından yasal işlem yapıldı ve ruhsatsız 6 tüfeğe el konuldu.
Şüphelilere 25 bin 158 lira ceza uygulandı.
Etiketler: para cezası kırklareli karacaSon Güncelleme: 25 Ocak 2020 Cumartesi 19:00