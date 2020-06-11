Antalaya Kepez ilçesinde seyir halinde giden otomobilinden duman çıktığını fark eden Ali İhsan Güneş, yol kenarına park etti. Ancak ön lastikler aniden alev aldı. Freni boşalan otomobil, karşı şeride geçip yokuş aşağı hareket etti.

[Fotoğraf: DHA ]

Yol kenarına park edilen araçları, sahipleri kurtarmak için yoğun çaba sarf etti. Yanan otomobil kaldırıma çarparak durdu. İtfaiye ekiplerinin söndürdüğü yangında otomobil kullanılamaz hale geldi.