Mersin İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, jandarma ekipleri, uyuşturucu madde elde etmek amacıyla yasa dışı ekim yapanların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Silifke ilçesi Çaltıbozkır Mahallesi'ndeki ormanlık alana düzenlenen operasyonda ise ekipler bir dönümlük alanda 11 bin 38 kök Hint keneviri ele geçirdi.

Olayla ilgili bir şüpheli gözaltına alındı.

Anamur ilçesi Bozdoğan Mahallesi'nde çilek bahçesine düzenlenen operasyonda 77 kök Hint keneviri ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli ifadesinin ardından serbest bırakıldı.