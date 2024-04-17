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Türkiye
AA 17.04.2024 04:07

Yalova'da orman yangını

Yalova'nın Termal ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

Yalova'da orman yangını
[Fotograf: AA]

Ünivezpınar mevkisinde belirlenemeyen nedenle orman yangını çıktı.

Alevlerin yükseldiği bölgeye söndürme çalışmaları için ekipler sevk edildi.

Yalova ve Bursa'dan çok sayıda ekibin müdahale ettiği yangın, yaklaşık 3 saatlik mücadelenin ardından söndürüldü.

Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

Yalova'da orman yangını

Yangın sonrasında bölgeye giden vatandaşların şüphelendiği bir kişinin ise jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındığı öğrenildi.

Yalova Valisi Hülya Kaya, yaptığı sosyal medya paylaşımında yangının büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldüğünü duyurdu. 

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Yalova Orman Yangını
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