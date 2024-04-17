İzmir'de 86 düzensiz göçmen yakalandı

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Foça açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye ekipler sevk edildi.

Ekipler, durdurdukları lastik bottaki 1'i çocuk 14 düzensiz göçmeni yakaladı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü koordinesinde göçmenlerin geçişini organize ettiği değerlendirilen 5 şüpheli de yapılan takip sonucunda karada gözaltına alındı.

Aynı bölgede Sahil Güvenlik İnsansız Hava Aracı tarafından tespit edilen lastik bottaki 5'i çocuk 43 düzensiz göçmen de yakalanarak karaya çıkarıldı.

Seferihisar ilçesi Doğanbey Sakızağacı mevkisinde ise görevli Sahil Güvenlik Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele timi tarafından karada bir grup düzensiz göçmen olduğu belirlendi.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin de desteğiyle karadaki 7'si çocuk 29 düzensiz göçmen yakalandı.

Göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.