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Türkiye
AA 28.07.2024 17:51

Yalova'da 2 farklı noktada yangın

Yalova'nın Armutlu ilçesinde 2 farklı noktada çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Yalova'da 2 farklı noktada yangın

Kapaklı ve Keçikayalıkları'nda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

2 helikopter, 10 arazöz ve itfaiye araçlarının müdahale ettiği yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Yalova Valisi Hülya Kaya X hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Armutlu'da Kapaklı ve Keçikayalıkları'nda iki noktada gelişen yangına 2 adet yangın söndürme helikopteri,10 arazöz ve bölgedeki itfaiye araçlarımızla müdahale ediyoruz. Kısa sürede yangını kontrol altına almayı umuyoruz. Gerekli tüm önlemler için ekiplerimiz ve gönüllüler sahada."

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