Yalova Belediyesi'nde 22 milyonluk vurgun iddiası
Yalova Belediyesi'nde para kaçırdığı iddia edilen muhasebeci Denizli'de yakalandı.
Yalova Belediyesi, yüklü miktarda parayı zimmetine geçirdiği iddiasıyla muhasebe çalışanı hakkında suç duyurusunda bulundu. Paralarla kaçtığı ileri sürülen zanlı Denizli'de yakalandı.
Kayıplara karıştı bir daha kendisinden haber alınamadı. Yalova Belediyesi çalışanı Reşat Elgin'in yüklü miktarda parayı zimmetine geçirdiği ortaya çıktı.
İddiaya göre olay geçtiğimiz çarşamba patlak verdi. Muhasebe kayıtlarında yapılan incelemede usulsüz işlemler tespit edildi. Belediye çalışanı Elgin'in paraları çeşitli paravan şirketlere aktardığı belirlendi. O paranın 22 milyonu bulduğu belirtiliyor.
Yalova Belediyesi zanlı hakkında suç duyurusunda bulundu. Belediyeye denetmen ve denetçi talep edildi. Soruşturma kapsamında mali hizmetler müdürü açığa alındı.
Kayıplara karışan Elgin ise Denizli'de yakayı ele verdi. Gözaltına alınan zanlı, sorgulanmak üzere Yalova'ya getirildi.