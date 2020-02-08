İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı ve Etik Komisyonu Başkanı Yeşim Meltem Şişli'nin personelini aşağıladığı iddia edilmişti. O iddialar yargıya taşındı.

İddia geçtiğimiz hafta gündeme geldi. Meltem Şişli'nin İSMEK’in kadın bölge sorumlularıyla biraraya geldiği, o toplantıda çalışanlara hakaretlerde bulunduğu iddia edilmişti.

1 yıl 9 aydan 7 yıla kadar hapis cezası talep edildi

İşte o 19 kadın bölge sorumlusunun tümü Şişli hakkında suç duyurusunda bulundu.

Şişli'nin "hakaret", "görevi kötüye kullanma" ve "dini değerleri aşağılama" suçlarından 1 yıl 9 aydan 7 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı da suç dilekçesinin sunulmasının ardından harekete geçti.

31 Ocak Cuma günü 19 kadının “mağdur” sıfatıyla ifadeleri alındı. İBB Hayat Boyu Öğrenme eski Müdürü Ali Koca’nın da tanık sıfatıyla ifadesine başvuruldu.

Soruşturmaya Bakanlık da müdahil oldu

Başsavcılığın “inanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme” suçundan yapılan soruşturmasına Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı da müdahil oldu. Bakanlık tarafından 5 müfettiş görevlendirildi. Şişli’nin ifadesini Pazartesi günü alınması bekleniyor.